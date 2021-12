Veröffentlicht am 6. Dezember 2021 von wwa

NIEDERELBERT – Betrunkene Pkw-Fahrerin nach Verkehrsunfallflucht in Niederelbert gestellt

Samstagabend, 04. Dezember 2021, um 22:25 Uhr, fuhr eine 34jährige Frau aus der VG Montabaur mit ihrem Pkw gegen zwei Poller in der Ortslage Niederelbert. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Unfallhergang und informierte unverzüglich die Polizeiinspektion Montabaur. Die Unfallverursacherin fuhr in Richtung Oberelbert über die Landesstraße 327 weiter und wurde im Zuge der eingeleiteten Fahndung durch eine Polizeistreife in der Ortslage Welschneudorf fahrend festgestellt und angehalten.

Während der Kontrolle nahmen die eingesetzten Polizeikräfte deutlichen Atemalkoholgeruch bei ihr wahr. Ein Atemalkoholtest war aufgrund ihrer körperlichen Verfassung nicht möglich. Die obligatorische Blutprobenentnahme und die Sicherstellung ihres Führerscheins war die Konsequenz. Da die nicht fahrtüchtige Pkw-Fahrerin auf ihrer Fahrt andere entgegenkommende Fahrzeugführer gefährdet haben könnte, werden mögliche Zeugen oder Geschädigte gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Montabaur zu melden: 02602-9226-0 od. pimontabaur.wache@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei