Veröffentlicht am 6. Dezember 2021 von wwa

HOLLER – Betrunkener Pkw-Fahrer flüchtet nach Unfallverursachung in Holler

Ein 38jähriger Pkw-Fahrer aus der VG Montabaur befuhr am Freitagabend, 03. Dezember 2021, gegen 19:50 Uhr, in der Ortslage Holler die Hauptstraße aus Richtung Montabaur kommend in Fahrtrichtung Untershausen. Kurz vor dem Ortsausgang Holler kam er nach Passieren einer Verkehrsinsel nach links auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit dem Fahrzeug einer entgegenkommenden Pkw-Fahrerin. Anschließend setzte er seine Fahrt ohne Anzuhalten fort.

Da der Pkw durch die Kollision nicht mehr fahrbereit war, endete die Flucht circa 500 Meter weiter kurz vor der Ortslage Untershausen. Vor Ort wurde von den eingesetzten Beamten Alkoholgeruch bei dem Unfallflüchtigen wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab den hohen Wert von 2,63 Promille, so dass ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein eingezogen wurde. Der Sachschaden belief sich insgesamt auf, von der Polizei geschätzte 9.000 Euro. Quelle: Polizei