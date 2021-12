Veröffentlicht am 6. Dezember 2021 von wwa

HAMM (Sieg) – Neue Akku-Kettensäge an Feuerwehr Hamm übergeben

Die Jahreshauptversammlung des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Hamm/Sieg e.V. musste in diesem Jahr coronabedingt in der Fahrzeughalle des Feuerwehrhauses stattfinden. Hier konnten problemlos die Abstände eingehalten und auch der Raum großzügig gelüftet werden. Nach dem Bericht des ersten Vorsitzenden und dem des Kassierers folgte der Bericht der Kassenprüfer. Sie gaben bekannt, dass die Kasse einwandfrei geführt worden sei. Einstimmig wurde auf Antrag der Kassenprüfer der Vorstand entlastet. Dirk Sälzer ging als Vorsitzender in seinem kurzen Bericht auf die Arbeit des Vereins im vergangenen Jahr ein. Es wurden vier Tablets zur Unterstützung der Einsatzkräfte bei der Anfahrt und Navigation zur Einsatzstelle gekauft. Des Weiteren bedankte er sich bei den fast 200 Mitgliedern des Vereins für die treue Unterstützung. Ebenso galt sein Dank den Vorstandsmitgliedern für die gute Zusammenarbeit.

Erst kürzlich konnte der Verein bei der Gründungsveranstaltung der Jugendfeuerwehr weitere Gerätschaften und Ausrüstung übergeben. Eine Akku-Kettensäge für die neue Drehleiter wurde an Bürgermeister Dietmar Henrich und Wehrleiter Heiko Grüttner übergeben. Die Mitglieder der erst neu gegründeten Jugendfeuerwehr konnten sich über neue Sweatshirts freuen, die ebenfalls überreicht wurden.

Vielleicht hat die Feuerwehr Hamm durch diesen Bericht ihr Interesse geweckt, die Feuerwehr in Hamm zu unterstützen. Sie würde sich über einen Beitritt in den Förderverein oder eine kleine Spende freuen. Weitere Informationen finden sich im Internet unter: www.feuerwehr-hamm.com im Unterordner Förderverein. (am) Foto: Silvia Patt

Foto: Die neue Akku-Kettensäge wurde bei der Gründungsveranstaltung der Jugendfeuerwehr durch den zweiten Vorsitzenden Alexander Müller übergeben. (vr.): Bürgermeister Dietmar Henrich, Wehrleiter Heiko Grüttner, vom Förderverein der 2. Vorsitzende Alexander Müller, Schriftführer Bernd Brenner sowie Beisitzer Bernd Krauskopf.