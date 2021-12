Veröffentlicht am 5. Dezember 2021 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Gefährliches Überholmanöver auf der B 42

Samstagmittag, 04. Dezember 2021, gegen 12:25 Uhr wurde ein Verkehrsteilnehmer auf der B 42 in Fahrtrichtung Neuwied, circa zwei Kilometer vor der Abfahrt nach Bad Hönningen, durch einen blauen Volkswagen gefährlich überholt. Der hat im Rückspiegel wahrgenommen, dass der Fahrzeugführer des Volkswagen beabsichtigte, mehrere Fahrzeuge zu überholen. Nachdem dieser auch den Mitteiler überholt hatte, scherte der blaue Volkswagen sehr dicht vor dem anderen Verkehrsteilnehmer ein. Aufgrund des herannahenden Gegenverkehrs musste er zudem seine Geschwindigkeit verringern. Die Polizei bittet Zeugen, die den Überholvorgang beobachtet haben, insbesondere den Fahrzeugführer des Gegenverkehrs, um polizeiliche Kontaktaufnahme unter der 02644-9430 oder per E-Mail an pilinz@polizei.rlp.de . Quelle: Polizei