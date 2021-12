Veröffentlicht am 5. Dezember 2021 von wwa

MUDERSBACH – Sachbeschädigung an Pkw in Mudersbach-Niederschelderhütte

Ein Autofahrer stellte am Sonntag, 05. Dezember 2021, im Zeitraum von 10:55 bis 11:35 Uhr seinen grau-schwarzen VW Scirocco, vor einem Wohnhaus in der Kölner Straße in Mudersbach-Niederschelderhütte ab. Durch Unbekannt wurde die rechte Seite des Fahrzeugs mit einem vermutlich spitzen Gegenstand bis auf die Grundierung zerkratzt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Betzdorf unter der Telefonnummer 02741-926-0 oder über die E-Mail-Adresse pibetzdorf@polizei.rlp.de zu melden. Es wird ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Quelle: Polizei