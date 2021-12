Veröffentlicht am 5. Dezember 2021 von wwa

NEUWIED – In 84 Betrieben Corona-Regeln kontrolliert

Ein positives Fazit seines Einsatzes beim Landeskontrolltag zur Einhaltung der Corona-Regeln zog das Ordnungsamt der Stadt Neuwied. Drei Teams mit insgesamt sechs Personen waren am Donnerstag gemeinsam mit der Polizei in Neuwied unterwegs und kontrollierten 84 Örtlichkeiten, darunter gastronomische Betriebe, Spielhallen und Friseure. Die Bilanz: Es wurden fünf Verstöße gegen die Pandemie-Vorschriften registriert. Dabei ging es in jeweils zwei Fällen um die 2G-Regel und die Kontaktdatenerfassung und in einem Fall um die Test-Pflicht.

Aber nicht nur die verhältnismäßig geringe Anzahl von Verstößen ließ das Ordnungsamt ein positives Fazit ziehen. Darüber hinaus erfuhren die Mitarbeitenden des Amtes für ihren Einsatz fast ausnahmslos Zuspruch bei den Bürgerinnen und Bürgern.