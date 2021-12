Veröffentlicht am 5. Dezember 2021 von wwa

NEUWIED – Neugestaltung Germania-Sportplatz: Jugend ist gefragt – Sie kann über die vorliegenden Pläne abstimmen

Die Beteiligung der jungen Generation bei Bauvorhaben hat eine lange Tradition in der Deichstadt. Immerhin leben in Neuwied rund 7.000 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen acht und 18 Jahren – und die sind Experten, wenn es um die Gestaltung ihrer Freizeiteinrichtungen geht. Nun steht die Neugestaltung des Germania-Sportplatzes am Sandkauler Weg auf der Tagesordnung

Dort könnte nach Meinung der Stadtverwaltung mehr entstehen als ein neues Fußballfeld für die Sportvereine; zum Beispiel ein Pumptrack für Biker und Skater, ein Cagesoccer- oder Bolzplatz, ein gesonderter Bereich mit Outdoor-Geräten. Die Möglichkeiten sind vielfältig, müssen allerdings finanziert werden. Die Stadt hat daher Fördermittel beim Land Rheinland-Pfalz beantragt. Mit den ersten Umgestaltungsplänen hat sie es über die erste Hürde des Auswahlverfahrens geschafft und ist nun in der engeren Auswahl der Städte, die Fördergelder bekommen können. Im nächsten Schritt muss die Stadt ganz konkrete Pläne vorlegen. In diese Planungen werden nun die Kinder und Jugendlichen eingebunden.

Auf der Internetseite des städtischen Jugendzentrums https://www.bighouse-neuwied.de/germaniaplatz/ finden sie unterschiedliche Entwürfe. Auf einer Voting-Leiste können die Jugendlichen für ihren jeweiligen Lieblingsplan stimmen. Mitmachen können alle Neuwieder zwischen 8 und 18 Jahren, abstimmen kann man vom 8. bis 22. Dezember. Und dann heißt es: Daumen drücken, dass es mit den Fördermitteln klappt und die Planungen realisiert werden können.