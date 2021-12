Veröffentlicht am 3. Dezember 2021 von wwa

LANDKREIS ALTENKIRCHEN – CORONA – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus vom Freitag, 3. Dezember 2021, Stand: 15 Uhr – Corona-Pandemie: Am Freitag meldet das Gesundheitsamt 88 neue Positiv-Fälle – Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 4,38

Die Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen: Die Zahl der im Pandemieverlauf positiv auf eine Infektion getesteten Personen im Kreis Altenkirchen liegt am Freitag, 03. Dezember 2021, bei 7.512. Das sind 88 mehr als am Donnerstag. Als geheilt gelten 6.395 Menschen. Kreisweit sind aktuell 1.009 Personen positiv getestet. 19 Frauen und Männer werden derzeit stationär behandelt.

Die für die Corona-Schutzmaßnahmen relevante landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz liegt gemäß Landesuntersuchungsamt (LUA) Koblenz bei 4,38. Die Hospitalisierungsinzidenz beschreibt die Zahl der in den letzten sieben Tagen landesweit neu aufgenommenen Patientinnen und Patienten mit Covid-19-Erkrankungen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen

7-Tage-Hospitalisierung (landesweit): 4,38

7-Tage-Inzidenz: 330,0

Zahl der seit Mitte März 2020 kreisweit Infizierten: 7.512

Veränderung zum 2. Dez.: +88

Aktuell Infizierte: 1.009

Geheilte: 6.395

Verstorbene: 108

in stationärer Behandlung: 19

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 2.260

Betzdorf-Gebhardshain: 1.558

Daaden-Herdorf: 847

Hamm: 895

Kirchen: 1.131

Wissen: 821

Unterschiedliche Meldezeitpunkte führen zeitweise zu abweichenden Angaben bei Bund bzw. RKI, Land und Kreis.

Impfbus-Termine in der Region

(Änderungen vorbehalten):

● 6. Dez., 9 bis 17 Uhr: Raiffeisenhalle, Steinstraße, 56593 Güllesheim

● 8. Dez., 9 bis 17 Uhr: Kulturwerk, Walzwerkstraße 22, 57537 Wissen

● 10. Dez., 9 bis 17 Uhr: Stadthalle, Hellerstraße 30, 57518 Betzdorf

● 13. Dez., 10 bis 19 Uhr: Dorfgemeinschaftshaus, Marienstätter Straße 33, 57629 Atzelgift

● 14. Dez., 9 bis 17 Uhr: Kulturhaus, Scheidter Straße 11, 57577 Hamm

● 16. Dez., 9 bis 17 Uhr: Wiedhalle, Artur-Schuh-Weg, 57638 Neitersen

● 20. Dez., 9 bis 17 Uhr: Stadthalle, Hellerstraße 30, 57518 Betzdorf

● 22. Dez., 9 bis 17 Uhr: Kulturwerk, Walzwerkstraße 22, 57537 Wissen

● 27. Dez., 9 bis 17 Uhr: Bürgerhaus, Fontenay-le-Fleury-Platz, 57567 Daaden

● 29. Dez., 9 bis 17 Uhr: Dreifachsporthalle, Glockenspitze, 57610 Altenkirchen

Alle Standorte der Impfbusse landesweit werden wochenaktuell online veröffentlicht: https://corona.rlp.de/de/impfbus/

Teststellen: Eine Liste aller Teststationen (mit Suchfunktion) führt das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung unter: https://covid-19-support.lsjv.rlp.de/hilfe/covid-19-test-dashboard/

Wer Interesse hat, eine Teststelle einzurichten, wendet sich unmittelbar an das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung (LSJV; E-Mail: testenfueralle@lsjv.rlp.de). Umfangreiche Informationen zu Registrierung und Betrieb einer Teststelle gibt es hier: https://corona.rlp.de/de/testen/informationen-fuer-teststellen-und-testende/