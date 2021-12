Veröffentlicht am 4. Dezember 2021 von wwa

WISSEN – Fotoausstellung in Wissen

Bei einem Gespräch zwischen Reiner Braun, Mitglied des Arbeitskreises Öffentlichkeitsarbeit der Zukunftsschmiede, und dem Wissener Optiker Torsten Brenner, ergab sich, dass dessen Ladengeschäft von vielen älteren Kunden besucht wird. „Diese haben bestimmt Interesse an Bildmaterial aus früheren Zeiten“, so Brenner und bat um entsprechende Unterlagen. Obwohl sich der Arbeitskreis vorwiegend um die Themen Bergbau, Hütte und Walzwerk kümmert, konnte Braun einiges an Fotos liefern, die auch außerhalb dieses Bereichs von Interesse sind.

Eine Aufnahme von 1903 zeigt beispielsweise die Wissener Brauerei und die Kaiserallee. Die gesamte Fläche bis hinauf nach Köttingen war noch nicht bebaut. Später entstand hier die Walzwerkskolonie. Weitere Bilder beinhalten ein prächtiges Doppelhaus am Ende der Gerichtsstraße, eine Gaststätte, die Fronleichnamsprozession in der Kaiserallee/Ecke Mittelstraße oder die Sicht vom Marktplatz hinauf zur heutigen Rathausstraße. Einer näheren Betrachtung wert ist auch der Blick durch die Marktstraße in Richtung Marktplatz und katholische Kirche. Insgesamt sind bei dem Optiker in der Rathausstraße 28 acht großformatige Bilddokumente zu sehen. (bt)

Titelfoto: Reiner Braun (li.) stellt im Ladengeschäft von Torsten Brenner acht Fotos aus Wissens Vergangenheit aus. -Bilderausstellung bei Optik Brenner Wissen- Foto: Bernhard Theis