Schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Pedelec-Fahrers in der Moltkestraße in Betzdorf – Fußgänger schwer verletzt

Veröffentlicht am 4. Dezember 2021 von wwa

BETZDORF – Schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Pedelec-Fahrers in der Moltkestraße in Betzdorf

Donnerstagnachmittag, 02. Dezember 2021, gegen 17:30 Uhr parkte ein 58jähriger Autofahrer seinen Pkw ordnungsgemäß in einer Parkbucht in der Moltkestraße im Stadtgebiet Betzdorf. Nach dem Verlassen des Fahrzeuges überquerte er die Fahrbahn; mittig der Straße drehte sich der Mann plötzlich um und kehrte zum Pkw zurück. In diesem Moment näherte sich ein 62jähriger Radfahrer mit seinem Pedelec. Es kam zum Zusammenstoß des Pedelec-Fahrers mit dem Fußgänger. Beide stürzten auf die Fahrbahn; wobei der Fußgänger mit dem Kopf auf den Asphalt schlug. Er wurde anschließend mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Der Pedelec-Fahrer blieb bei dem Sturz unverletzt. Quelle: Polizei