ERPEL – Einbruchsdiebstahl in einen Friseursalon in Erpel

Veröffentlicht am 3. Dezember 2021 von wwa

Einbruchsdiebstahl in einen Friseursalon in Erpel

In der Zeit zwischen Mittwoch, 01. Und Donnerstag, 02. Dezember 2021, zwischen 20:00 und 08:30 Uhr hebelten unbekannte Täter gewaltsam ein Fenster zu einem Friseursalon in der Kölner Straße in Erpel auf. Es wurden ein hochwertiger Föhn und Bargeld entwendet. Der Tatort ist aus dem Außenbereich gut einzusehen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Linz am Rhein, Tel.02644/9430 oder pilinz.wache@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei