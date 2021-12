LINZ – RHEINBROHL – Verkehrskontrollen mit Schwerpunkten Schülersicherheit und Ablenkung im Straßenverkehr

Veröffentlicht am 3. Dezember 2021 von wwa

Verkehrskontrollen mit Schwerpunkten Schülersicherheit und Ablenkung im Straßenverkehr

Die Polizei Linz führte am Mittwoch, 01. Dezember 2021, in Linz und Rheinbrohl Verkehrskontrollen durch. Während der Schwerpunkt in Linz verbotswidrige Handynutzung bildete, wurde in Rheinbrohl vornehmlich die Sicherung von transportierten Kindern überwacht.

Bei der Kontrolle in Linz ergaben sich drei Ordnungswidrigkeiten Anzeigen, ebenso oft wurde in Rheinbrohl gänzlich fehlende oder fehlerhafte Kindersicherungen festgestellt. Quelle: Polizei