LANDKREIS NEUWIED – CORONA – 146 neue Corona-Infektionen im Landkreis Neuwied

Veröffentlicht am 2. Dezember 2021 von wwa

CORONA – 146 neue Corona-Infektionen im Landkreis Neuwied – Inzident liegt bei 290

Der Landkreis Neuwied verzeichnet am Donnerstag, 02. Dezember 2021, Stand 15:00 Uhr 146 Corona-Neuinfektionen in 119 Haushalten, die sich über das Stadt- und Kreisgebiet verteilen. Die Inzidenz steigt damit auf 290. Die maßgebliche Hospitalisierung im Land liegt bei 4,5. Zudem ist ein Todesfall in der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach zu beklagen.