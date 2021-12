NIEDERMÖRSBACH – Unfallflucht auf der L 265 in Niedermörsbach

Veröffentlicht am 3. Dezember 2021 von wwa

Unfallflucht auf der L 265 in Niedermörsbach

Mittwochmorgen, 01. Dezember 2021, zwischen 06:20 und 07:00 Uhr, wurde ein Vorfahrtstraßenschild in Niedermörsbach beschädigt. Der Mast des Schildes, das neben der L 265 (Hauptstraße) an der Einmündung der Ringstraße aufgestellt war, wurde vermutlich durch den Anstoß eines Fahrzeuges verbogen und ragte in Richtung Fahrbahn. Der Verursacher war entweder aus der Ringstraße oder aus Richtung Kroppach kommend gegen das Schild gestoßen und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Hachenburg zu melden. Quelle: Polizei