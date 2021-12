ALTENKIRCHEN – Impfaktion am Freitag, 03. Dezember 2021 in der Dreifachsporthalle an der Glockenspitze in Altenkirchen

Veröffentlicht am 2. Dezember 2021 von wwa

Impfaktion am Freitag, 03. Dezember 2021 in der Dreifachsporthalle an der Glockenspitze in Altenkirchen

Die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld weist darauf hin, dass es während der Impfaktionen zu längeren Wartezeiten kommen kann. Die Anzahl der mitgeführten Impfdosen ist begrenzt. Es ist daher nicht auszuschließen, dass gegen Mittag oder frühen Nachmittag Impfwillige zurückgewiesen werden müssen.

Es wird empfohlen Wetterfeste Kleidung zu tragen!

Parkplätze stehen in begrenztem Umfang auf der Buswendeplatte der Glockenspitze sowie am Waldfriedhof, Auf dem Altdriesch zur Verfügung. Von da aus führt ein ausgeschilderter Fußweg zu den Räumlichkeiten.

Sollten die Parkflächen vollständig ausgelastet sein, wird gebeten auf öffentliche Parkmöglichkeiten im Stadtgebiet auszuweichen.

Der Nachweis (Impfausweis etc.), über zuletzt erhaltene Impfungen ist bereitzuhalten. An den Impfbussen besteht hinsichtlich des Impfstoffes keine Auswahlmöglichkeit bzw. kein Anspruch auf einen bestimmten Impfstoff. Alle Auffrischungsimpfungen beziehungsweise zusätzlichen Impfungen werden mit einer einmaligen Impfstoffdosis mit einem der beiden mRNA-Impfstoffe (Comirnaty® von Biontech oder ab 30 Jahren mit Spikevax® von Moderna) durchgeführt, unabhängig davon, mit welchem Impfstoff die erste Impfserie durchgeführt wurde. Im Innen- wie Außenbereich wird um Einhaltung des Abstandsgebots und der Maskenpflicht gebeten.