ALTENKIRCHEN – Stadtführer Stephan Fürst verabschiedet

Veröffentlicht am 3. Dezember 2021 von wwa

Stadtführer Stephan Fürst verabschiedet

Einige Jahre führte Stephan Fürst unzählige Einheimische, Neubürger, Gäste und Touristen durch die Straßen und Gassen der Kreisstadt Altenkirchen. Dabei zeigte er verborgene Ecken und Winkel und begeisterte mit spannenden Geschichten. Seine Leidenschaft, Stadtführer zu sein, spürten die Menschen.

Stadtbürgermeister Matthias Gibhardt, seine Mitarbeiterin Martina Heibel-Groß und das Team der Stadtführer bedankten sich mit einem zu pflanzenden Apfelbäumchen und einem Rhododendron. Die Ernte des Apfelbäumchens und die Blüten des Rhododendrons sollen Herrn Stephan Fürst in seiner neuen Heimat, in der Nähe von Cuxhaven, noch lange an den Westerwald erinnern. „Mit Ihrem weitreichenden Wissen, der langjährigen Erfahrung, durch Ihre Mitarbeit und Unterstützung, waren Sie eine große Bereicherung für die Kreisstadt Altenkirchen und das ganze Stadtführer-Team“, betonte der Stadtbürgermeister.

Stephan Fürst war Teil des Stadtführer-Teams und er schaffte es, selbst aus der Corona-Not eine Tugend zu machen. Um die Stadtführungen nicht sterben zu lassen, stellte er innerhalb kürzester Zeit und mit wenig Hilfsmittel eine neue Art der Stadtführung auf die Beine. Schnell wurde er mit diesem experimentellen Weg zum Fachmann für Online-Stadtführungen. „Mit Ihrer Kompetenz und Persönlichkeit konnten Sie den Schatz der Stadtführungen heben und gemeinsam eine Arbeit aufbauen, die nun, so hoffen wir, in die nächste Generation gehen darf. Dankeschön für all‘ Ihren Einsatz und alles Gute in der neuen Heimat“, so Stadtbürgermeister Matthias Gibhardt. (mhg) Fotos: AKST