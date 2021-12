BERLIN – WISSEN – Erwin Rüddel informierte sich bei Kleusberg

Veröffentlicht am 3. Dezember 2021 von wwa

Erwin Rüddel informierte sich bei Kleusberg

Dem direkt gewählten heimischen CDU-Bundestagsabgeordneten Erwin Rüddel ist ein permanenter Austausch mit Unternehmen in seinem Wahlkreis wichtig. Diesmal galt sein Interesse der weit über die regionalen Heimatgrenzen hinaus bekannten und tätigen Kleusberg GmbH &Co. KG, mit Stammsitz in Wisserhof, nahe der Siegstadt Wissen. Dort wurde der Politiker vom Geschäftsführenden Gesellschafter Stefan Kleusberg (r.) und Geschäftsführer Hubert Kleusberg (li.) erwartet. Die beiden informierten den CDU-Parlamentarier über die aktuellen Entwicklungen im Mobilbau, dem sich das 1948 gegründete und von neun Standorten agierende familiengeführte Unternehmen erfolgreich verschrieben hat.

Vor Ort konnte sich Rüddel auch über umfangreiche Baumaßnahmen zur notwendigen Vergrößerung der Lagerflächen überzeugen. „Denn“, wie die beiden Geschäftsführer wissen ließen, „modularem Bauen, mobilen Mietgebäuden und flexiblen Raumsystem gehört immer mehr die Zukunft auf dem Baumarkt.“ Und dafür müssen entsprechende Lagerflächen vorgehalten werden. Wie Stefan und Hubert Kleusberg explizit unisono berichteten, steht bei der Fertigung der Aspekt Nachhaltigkeit im besonderen Fokus. Dabei kommt zunehmend der Werkstoff Holz zum Einsatz. „Wir produzieren, vermieten und verkaufen Containersysteme mit Logistik“, betonte Stefan Kleusberg ergänzend. Wie der heimische Bundestagsabgeordnete weiter erfuhr, ist der Fachkräftemangel eine besondere Herausforderung für die weitere Entwicklung. „Hier ist ganz klar die Politik gefordert“, bekräftigte Erwin Rüddel unter Zustimmung der Kleusberg-Gesellschafter, wobei auch weitere Austausche vereinbart wurden. (Foto: Reinhard Vanderfuhr / Büro Rüddel)