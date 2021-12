HACHENBURG – An alle interessierten Schüler der 10.Klasse der weiterführenden Schule

Veröffentlicht am 3. Dezember 2021 von wwa

HACHENBURG – An alle interessierten Schüler der 10.Klasse der weiterführenden Schulen – Digitale Informationsveranstaltung der FOS Hachenburg, Fachbereiche Wirtschaft und Verwaltung; Gesundheit

In zwei Jahren zur allgemeinen Fachhochschulreife mit hohem Praxisanteil in Klasse 11! Auf Grund der Corona-Situation bietet die FOS auch in diesem Jahr ihre Informationsveranstaltung zur FOS Hachenburg am 17. Januar 2022, ab 19:30 Uhr digital als Onlineveranstaltung über BigBlueButton an.

Der entsprechende Link ist auf der Homepage www.realschule-hachenburg.de oder im QR-Code zu finden und wird auf Anfrage per Mail an FOS@realschule-hachenburg.de versendet.

Individuelle Schulführungen (nach Anmeldung bis 11.Februar 2022 per E-Mail) finden am 17. Februar 2022 zwischen 16:30 und 18:00 Uhr statt. Onlineveranstaltung für gezielte Fragen zur FOS oder Anmeldung am 17. Februar 2022, 18:30 Uhr (nach Anmeldung wird der Link versendet). Viele Informationen und Einblicke finden sich auf der Homepage unter www.realschule-hachenburg.de