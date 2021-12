NEITERSEN – Landfrauen laden ein zum Kinoabend in Neitersen

Veröffentlicht am 2. Dezember 2021 von wwa

Landfrauen laden ein zum Kinoabend in Neitersen

Am 7. Dezember 2021 wird in der Wied-Scala in Neitersen der Film „WeinWeiblich“ aufgeführt. Der Film zeigt die Geschichte von vier Winzerinnen, die die Weinbranche mit Inspiration, Kraft und Leidenschaft nachhaltig verändern wollen. Der Regisseur Christoph Koch hat die Frauen und den Weinkritiker Stuart Pigott, ein weinverreckter Brite, zwei Jahre lang begleitet. Vom Rebschnitt bis zur finalen Verkostung wird gezeigt, wie ein neuer trockener Riesling entsteht. Dabei wird hautnah und ungeschminkt der Alltag in einer Branche gezeigt die lange Zeit durch männliche Dominanz geprägt war. Der Film beginnt um 19.00 Uhr. Einlass ist ab 18.00 Uhr. Es gilt die 2G Regel. Anmeldung bei Uta Räder 02681/3667 oder Katja Haas 02681/4475