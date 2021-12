LANDKREIS NEUWIED – CORONA – 98 Corona-Neuinfektionen im Landkreis Neuwied – Inzidenz liegt bei 260,5

Veröffentlicht am 1. Dezember 2021 von wwa

CORONA – 98 Corona-Neuinfektionen im Landkreis Neuwied – Inzidenz liegt bei 260,5

Der Landkreis Neuwied verzeichnet am Mittwoch, 01. Dezember 2021, 98 Corona-Neuinfektionen und einen Inzidenzwert von 260,5. Die maßgebliche Hospitalisierung im Land liegt bei 4,18.

Das Land weitet die Schutzmaßnahmen ab Samstag noch einmal aus und wird in vielen Bereichen die 2Gplus-Regel einführen – dass „Plus“ bedeutet, dass auch Genesene und Geimpfte getestet sein müssen.

Das Tempo des Impfkampagne nimmt derzeit wieder kräftig an Fahrt auf. Das ist äußerst positiv. Landrat Achim Hallerbach dankt allen Bürgermeistern im Kreis sowie den beteiligten Ärzten für ihr wichtiges Engagement beim Aufbau der dezentralen Impfstandorte. Er nimmt aber auch einen wachsenden Unmut über Probleme rund um den Impfbus des Landes wahr. Hier muss das Land organisatorisch nachbessern. Auch die Verteilung des Impfstoffes – der nach allen Aussagen der Verantwortlichen ja in ausreichender Menge vorhanden sein soll – muss logistisch besser laufen. Landrat Achim Hallerbach wird sich diesbezüglich – auch im Sinne der Bürgermeister – mit einem Brief an Gesundheitsminister Clemens Hoch wenden.