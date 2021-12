HEILIGENROTH – Diebstahl eines Ortseingangsschild der Ortsgemeinde Heiligenroth

Veröffentlicht am 2. Dezember 2021 von wwa

Diebstahl eines Ortseingangsschild der Ortsgemeinde Heiligenroth – Beschädigung eines Begrüßungsschildes

Donnerstag, 18. November 2021, wurde festgestellt, dass das Ortseingangsschild der Ortsgemeinde Heiligenroth, das in der Straße „Am Hohlen Weg“, aufgestellt war entwendet wurde. Das Schild wurde mitsamt Gestänge gewaltsam abgerissen und von den unbekannten Tätern mitgenommen. Des Weiteren wurde ein Begrüßungsschild, Ortseingang Heiligenroth von Montabaur aus kommend, mit Graffitischmierereien beschädigt. Die beiden Taten könnten, so vermutet die Polizei, im Zusammenhang stehen. Zeugen, die Hinweise zu diesen beiden Taten oder dem Verbleib des Ortschildes geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Montabaur in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei