Veröffentlicht am 2. Dezember 2021 von wwa

Auffahrunfall in der Asbacher Straße in Linz am Rhein

Dienstagabend, 30. November 2021, ereignete sich ein Auffahrunfall auf der Asbacher Straße in Linz am Rhein. Eine 21jährige Pkw-Fahrerin fuhr, vermutlich aus Unachtsamkeit, auf einen verkehrsbedingt stehenden Pkw auf. Hierbei wurde die 25jährige Fahrerin aus Bonn leicht verletzt. Quelle: Polizei