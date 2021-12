Veröffentlicht am 2. Dezember 2021 von wwa

HAMMERSTEIN – Verkehrsunfallflucht in Hammerstein

Dienstagmorgen, 30. November 2021, meldete der Fahrer eines abgestellten Firmenfahrzeugs, dass ein unbekannter Fahrzeugführer in der Dorfstraße in Hammerstein den linken Außenspiegel abgefahren hatte. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei