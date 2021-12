HÜMMERICH – Verkehrsunfall auf der BAB 3 Fahrtrichtung Köln – eine Person schwer verletzt

Veröffentlicht am 1. Dezember 2021 von wwa

Verkehrsunfall auf der BAB 3 Fahrtrichtung Köln – eine Person schwer verletzt

Dienstagabend, 30. November 2021, kam es gegen 20:50 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Köln auf Höhe des Kilometers 55,07 in der Gemarkung Hümmerich. Ein dunkler BMW befuhr den Streckenabschnitt bei starkem Niederschlag. Wahrscheinlich, so die Polizei, kam der Fahrzeugführer mit dem Fahrzeug aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der regennassen Fahrbahn ab und durchfuhr die rechtseitige Bankette, wurde von der Schutzplanke wieder nach links abgewiesen, überschlug sich mehrmals und blieb schließlich auf dem mittleren Fahrstreifen liegen.

Die BAB 3 musste kurzzeitig gesperrt werden. Während der Rettungs- und Aufräummaßnahmen lief der Verkehr über den linken Fahrstreifen. Im Einsatz waren neben der Polizeiautobahnstation Montabaur auch Teile der Feuerwehren der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld sowie die Autobahnmeisterei aus Ammerich.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Montabaur unter der Telefonnummer 02602/93270 zu melden. Quelle: Polizei