KREIS ALTENKIRCHEN – Ganzheitliches Körpertraining – Kreisvolksschule bietet Online-Kurs an

Veröffentlicht am 2. Dezember 2021 von wwa

Pilates: Ganzheitliches Körpertraining – Kreisvolksschule bietet Online-Kurs an

Online-Pilates-Kurse gibt es viele. Der am Donnerstag, 9. Dezember, beginnende Kurs der Kreisvolkschule (KVHS) Altenkirchen wird aber von Kursleiterin Manu Reusing durch gezielte Anweisungen und Korrekturen live betreut.

Pilates ist eine überaus wirkungsvolle Trainingsmethode, bringt Muskeln und Gelenke wieder in Schwung, ohne sie zu belasten. Es beinhaltet Kraftübungen, Stretching und bewusste Atmung, strafft den Körper und führt zu einer besseren Haltung und harmonischeren Bewegungsabläufen im Alltag sowie beim Sport. Wer regelmäßig Pilates trainiert, stabilisiert seine Körperhaltung und verbessert sein Körperbewusstsein. Gründe genug also für die Kreisvolkshochschulen den Kurs mit zunächst vier Terminen in oft bewegungsarmen Zeiten der Corona-Pandemie anzubieten.

Der Pilates-Kurs findet donnerstags in der Zeit von 17 bis 18 Uhr online statt. Wer sich anmeldet, erhält unkompliziert einen externen Link, um vom heimischen Wohnzimmer aus teilnehmen zu können. Die Kursgebühr für den Schnupperkurs beträgt 20 Euro. Nähere Informationen und Anmeldungen bei der Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de.

Foto: Die Kreisvolkshochschule (KVHS) Altenkirchen startet einen neuen Pilates-Kurs online. (Foto: Pixabay)