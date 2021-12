KREIS ALTENKIRCHEN – Hochwertiger Imagefilm vermarktet zukünftig die Region

Veröffentlicht am 2. Dezember 2021 von wwa

Hochwertiger Imagefilm vermarktet zukünftig die Region

Ein neuer und aufwendig produzierter Imagefilm soll zukünftig Lust auf die Tourismusregion Westerwald-Sieg machen. Im Film werden die Hauptthemen Wandern und Radfahren, sowie die vier Unterthemen Raiffeisenland, Grubenwelten, Naturschätze und Zeitreise anschaulich dargestellt. Der Film ist auf der Homepage www.westerwald-sieg.de zu finden.

Im Rahmen des durch LEADER geförderten Projektes „Weiterentwicklung der Tourismusstrukturen im Landkreis Altenkirchen“ arbeitet die Kreisverwaltung Altenkirchen eng mit allen sechs Verbandsgemeinden zusammen. Ein Handlungsfeld des Projektes ist die Onlinedarstellung und -präsenz. Erst kürzlich wurde von Seiten der Regionalentwicklung des Landkreises Altenkirchen ein zweitägiges Fotoshooting mit dem Fotografen Dominik Ketz in der Region durchgeführt, um ansprechendes Bildmaterial für die touristische Vermarktung zu erstellen.

Ergänzend wurde zeitgleich an der Erstellung des Imagefilms und mehrerer Kurzvideos durch die Agentur ancorafilm GmbH gearbeitet. Im Sommer und Herbst wurde an vier Drehtagen mit zahlreichen Akteuren aus der Region an vielen Schauplätzen gedreht. Das Ergebnis macht Lust auf einen Besuch der Tourismusregion Westerwald-Sieg.

Foto: Ein neuer und aufwendig produzierter Imagefilm soll zukünftig Lust auf die Tourismusregion Westerwald-Sieg machen. (Foto: ancorafilm GmbH)