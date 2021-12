Veröffentlicht am 1. Dezember 2021 von wwa

BENDORF – Körperverletzung auf dem Parkplatz „REWE Petz-Markt“ in Bendorf

Am Montagmittag, 29. November 2021, um circa 12:34 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des REWE Petz-Markt zu einer Körperverletzung zwischen drei weiblichen Personen. Wie der Polizei bekannt ist, befanden sich einige Kunden und Besucher auf dem Parkplatz, die eventuell Beobachtungen gemacht haben und als Zeuge in Betracht kommen. Die zuständige Dienststelle in Bendorf bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer, 02622-9402 0, zu melden. Quelle: Polizei