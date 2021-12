NEUWIED – Kriminalpolizei bittet um Hinweise im Zusammenhang mit Einbruchsdelikten im Stadtbereich Neuwied

Veröffentlicht am 1. Dezember 2021 von wwa

Kriminalpolizei bittet um Hinweise im Zusammenhang mit Einbruchsdelikten im Stadtbereich Neuwied

In der vergangenen Woche, 23. und 27. November 2021, kam es erneut zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser in Neuwied. In einem Fall, der sich am Dienstag, 23. November 2021, in den Abendstunden ereignete, gelangten unbekannte Täter über den rückwärtigen Bereich des Einfamilienhauses in der Straße „Auf’m Marktländchen“ in das Gebäude. Im zweiten Fall drang die unbekannte Täterschaft in der Nacht von Freitag auf Samstag in ein Einfamilienhaus im Fürther Weg ein.

Zeugen werden gebeten jedwede Hinweise oder verdächtige Beobachtungen zu den vorgenannten Taten an die Kriminalpolizei in Neuwied zu übermitteln. Weiterhin wird gebeten verdächtige Personen und oder Fahrzeuge, unabhängig zu den vorgenannten Taten mitzuteilen. Unter Umständen können eben solche Hinweise zur Aufklärung von Einbruchsdelikten beitragen. Quelle: Polizei