ALTENKIRCHEN – STOPPOK spielt am Samstag, 11. Dezember 2021 in Altenkirchen

Veröffentlicht am 1. Dezember 2021 von wwa

STOPPOK spielt am Samstag, 11. Dezember 2021 im Autohaus Hakvoort in Altenkirchen, das vom Kulturbüro Haus Felsenkeller wieder in eine Kulturlocation umgewandelt wird.

STOPPOK startet seine alljährliche Vorweihnachtstour quer durch die Republik, um den Menschen ein echtes Leuchten in die Augen zu zaubern: Das sinnliche Gegenprogramm zu all dem inhaltsleeren, großmäuligen und konformistischen Getreibe – Herzblut statt Lebkuchenherzen. Was einst als einmalige Aktion gedacht war, ist inzwischen aus vielen deutschen Städten nicht mehr wegzudenken. Von den Konzertbesuchern zum heiligen Ritual erhoben, versammeln sich jährlich immer mehr Fans in den Clubs und Konzertsälen, um dem einzigartigen Musiker und scharfsinnigen Entertainer zu lauschen.

STOPPOK versteht es in seinen Liedern grundsätzliche Fragen und Probleme unserer Zeit in oft persönlich gefärbten Geschichten zu erzählen und damit eine natürliche Verbindung des Privaten mit dem Allgemeinen herzustellen. STOPPOK macht Alltagssprache zu Poesie, die Bilder von berührender Direktheit schafft. In den Songs und in den Konzerten geht es dem ganz und gar nicht stillen Beobachter um Haltung und Werte. Etwas, was unserer gleichgeschalteten, multimedialen Gesellschaft auf der Suche nach dem schnellen Erfolg großflächig abhandengekommen ist.

Samstag, 11. Dezember 2021, Beginn: 20 Uhr; Einlass 18:30 Uhr, Eintritt: VVK ab 26€; ABK 30€. Ort: Autohaus BMW Hakvoort, Lise-Meitner-Str. 9, 57610 Altenkirchen. Die Veranstaltung findet unter 2G statt. Tickets und Informationen unter www.kultur-felsenkeller.de , telefonisch unter 02681 7118 und bei allen Ticket-Regional Vorverkaufsstellen.