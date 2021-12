VERBANDSGEMEINDE KIRCHEN – Kirchener Spielparadies war Ziel eines schönen Nachmittag

Veröffentlicht am 1. Dezember 2021 von wwa

Kirchener Spielparadies war Ziel eines schönen Nachmittags – Initiativen in der Flüchtlingshilfe suchen ehrenamtliche Helfer

Einen abwechslungsreichen Tag im Spielparadies Flippolino auf dem Molzberg erlebten jetzt 17 Kinder aus verschiedenen Nationen im Alter von anderthalb bis vierzehn Jahren. Nach längerer, Corona-bedingter Unterbrechung hatten die Kirchener Flüchtlingspaten wieder eine gemeinsame Zeit für die Kinder organisiert.

Der auch in der kalten Jahreszeit geöffnete Indoorpark ist das ideale Ziel für kleine wie auch größere Kinder. Entsprechend groß waren die Vorfreude und Ungeduld, bis endlich der verabredete Montag in den Schulferien erreicht war. Unter der fachkundigen Leitung von Annegret Heukäufer, langjährige ehrenamtliche Patin, wurde die Anlage von den Kindern regelrecht „gestürmt“ und viele Fahrten mit der rasanten Achterbahn vorgenommen. Wenn die kleinen Abenteurer eine Pause benötigten, stand für alle ein gemeinsames internationales Picknick zur Verfügung.

Als nach fünfstündigem Aufenthalt der Aufbruch bevorstand, glänzten die Augen der Kinder und sie fragten schon, wann sie das nächste Mal wieder gemeinsam etwas unternehmen. Das würden die Kirchener Flüchtlingspaten gerne möglich machen. Dafür sucht das Team um Annegret Heukäufer aber noch mehr ehrenamtliche Helferinnen und Helfer.

Mit dem großen Zustrom geflüchteter Menschen in den Jahren 2015 und 2016 hatten sich viele ehrenamtliche Initiativen gegründet und sehr intensiv eingebracht. In der Verbandsgemeinde Kirchen sind unter anderem der Ausschuss Fremde der katholischen Kirchengemeinde Niederfischbach, die Gruppe Neue Nachbarn in Brachbach und der Patenkreis in der Stadt Kirchen genannt. Daneben engagieren sich auch viele Einzelpersonen.

In dieser Zeit seien viele Freundschaften geschlossen, Erfolge erzielt aber auch Misserfolge verzeichnet worden. Ohne das große Engagement wäre die bisher erfolgte Integration in den Ortschaften undenkbar gewesen. Inzwischen habe die Welt sich aber weitergedreht und der eine oder andere der ersten Stunde könne sich vielleicht nicht mehr so einbringen. Wer mit etwas freier Zeit, Interesse an und Toleranz für andere Kulturen durch das Leben geht, ist deshalb herzlich eingeladen, bei einer der Initiativen in der Verbandsgemeinde Kirchen ehrenamtlich mitzuwirken.

Für weitere Informationen können sich Interessierte an die Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen (Sieg), Fachbereich Bürgerdienste, Sachbearbeiter Alexander Grindel, unter der Rufnummer 02741-688205 oder per E-Mail an a.grindel@kirchen-sieg.de wenden.

Foto: Viel Spaß hatten die Kinder bei der von den Kirchener Flüchtlingspaten organisierten Freizeit im Flippolino. Natürlich wurde auch der neun Meter hohe „Vulkan“ (Kletterwand, Hüpfburg und Rutschbahn in einem) bezwungen.