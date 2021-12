NEUWIED – Zwei weitere Einbrüche am Wochenende des 19. und 20. November 2021 im Bereich Neuwied

Veröffentlicht am 1. Dezember 2021 von wwa

Zwei weitere Einbrüche am Wochenende des 19. und 20. November 2021 im Bereich Neuwied

Freitagabend, 19. November 2021, kam es in den Abendstunden gegen 20:00 Uhr zu einem Einbruch in die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Weinbergstraße. Weiterhin gelang es unbekannten Tätern am Samstag, 20. November 2021, in dem Zeitraum zwischen 15:00 und 22:00 Uhr in ein Einfamilienhaus in Engers in der Kurt-Weill-Straße einzubrechen.

Zeugen werden gebeten verdächtige Wahrnehmungen, die mit den beiden Einbrüchen in Verbindung stehen könnten der Kriminalpolizei in Neuwied mitzuteilen. Quelle: Polizei