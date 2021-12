HORHAUSEN – Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und ohne Fahrerlaubnis „aus dem Verkehr gezogen“

Veröffentlicht am 1. Dezember 2021 von wwa

Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und ohne Fahrerlaubnis „aus dem Verkehr gezogen“

Am späten Montagnachmittag, 29. November 2021, fiel den Polizeibeamten ein männlicher Fahrzeugführer auf, der „In der Dorfwiese“ in Horhausen (WW) einen Transporter fuhr. Aus einem zurückliegenden Delikt war den Beamten bekannt, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Bei der Kontrolle des Mannes im frühen Erwachsenenalter stellten die Beamten zudem drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Ihm wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und die Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt. Quelle: Polizei