WISSEN – Weihnachtsstern leuchtet hoch über Wissen

Veröffentlicht am 1. Dezember 2021 von wwa

Weihnachtsstern leuchtet hoch über Wissen

Kurz vor dem 1. Advent ist er wieder zum Leben erwacht, der riesige Weihnachtsstern auf dem Kucksberg hoch über Wissen. Als „Geburtshelfer“ bewährten sich wie in jedem Jahr die Mitarbeiter des heimischen Bauhofs. Denn die langen Lichterketten müssen rechtzeitig und vor allem fachgerecht an dem überdimensionalen Lattengerüst befestigt werden. Das lässt sich am besten mit der Feuerwehr-Drehleiter bewerkstelligen. Der „Probelauf“ hat wie immer funktioniert und alle rund 250 Leuchten taten ihre Pflicht. Zu sehen ist der Stern am besten in der Dunkelheit, dann strahlt er mit aller Kraft und stimmt auf das Weihnachtsfest ein. (bt) Fotos: Bernhard Theis