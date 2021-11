LINZ am RHEIN – Sachschaden durch ungesicherten Pkw im Miesgeweg in Linz am Rhein

Veröffentlicht am 30. November 2021 von wwa

Sachschaden durch ungesicherten Pkw im Miesgeweg in Linz am Rhein

Am Montagabend, 29. November 2021, rollte ein Pkw auf dem abschüssigen Miesgesweg in Linz gegen einen geparkten Pkw. Wie die Ermittlungen der Polizei ergaben, hatte der 25jährige Fahrer aus Bad Breisig sein Fahrzeug beim Abstellen nicht ordnungsgemäß gesichert, so dass es sich verselbstständigte. Quelle: Polizei