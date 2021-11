BENDORF – 31jähriger Pkw-Fahrer unter Betäubungsmittel- und Alkoholeinfluss unterwegs

Veröffentlicht am 30. November 2021 von wwa

31jähriger Pkw-Fahrer unter Betäubungsmittel- und Alkoholeinfluss unterwegs

Am Montagabend, 29. November 2021, gegen 19:15 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Bendorf in der Straße „In der Langfuhr“ in Bendorf/Rhein einen 31jährigen Pkw-Fahrer. Im Rahmen der Kontrolle konnte bei dem Pkw-Fahrer deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,73 Promille. Zudem konnten durch die eingesetzten Beamten drogentypische Beweisanzeichen bei dem Pkw-Fahrer festgestellt werden, sodass in der Folge die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen wurde. Zuvor konnten während der Verkehrskontrolle geringe Mengen an Betäubungsmittel im Pkw gefunden werden, die anschließend sichergestellt wurden. Gegen den Fahrer wurde neben einem Strafverfahren auch ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei