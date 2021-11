ALTENKIRCHEN – FRONTM3N gastiert im Rahmen ihrer „Up Close“ Tour in der Kreisstadt

Veröffentlicht am 30. November 2021 von wwa

FRONTM3N gastiert im Rahmen ihrer „Up Close“ Tour in der Kreisstadt

Peter Howarth, Mick Wilson und Pete Lincoln sind: FRONTM3N! Bekannt wurden die drei charmanten Engländer unter anderem als Sänger der Hollies, 10cc, Sweet oder Sailor. Erleben Sie die drei Ausnahmemusiker auf Ihrer „Up Close“ – Tour und genießen Sie ein „Unplugged“ – Konzert der Extraklasse am Freitag, 10. Dezember 2021 im Autohaus Hakvoort in Altenkirchen.

Die meisten der 40 Konzerte ihrer „All For One“- Tour 2019 waren ausverkauft. Bei jedem Konzert begeisterte Besucher, Standing Ovations und wunderbare Rückmeldungen der Fans. Peter Howarth, Mick Wilson und Pete Lincoln gemeinsam auf einer Bühne! Das ist „Magie“ und Spielfreude pur … ein Hautnah-Konzert mit Hits die jeder kennt und jeder liebt, neu und auf frische akkustische Art interpretiert. Jeder Song mit seiner eigenen Geschichte aus der musikalischen Reise der drei Musiker.

Sie arbeiteten bereits mit Künstlern wie Lionel Ritchie, Kylie Minogue, Gary Barlow, Cher, Ellie Goulding oder Tina Turner zusammen und stehen nun nach 24 Jahren wieder gemeinsam für besondere Konzerte auf der Bühne. Ein Hautnah-Erlebnis und Unplugged-Konzert der besonderen Art. Freitag, 10. Dezember 2021, Beginn: 20 Uhr; Einlass: 18:30 Uhr; Eintritt: VVK ab 36; ABK 40€

Ort: Autohaus BMW Hakvoort, Lise-Meitner-Str. 9, 57610 Altenkirchen. Die Veranstaltung findet unter 2G statt! Tickets und Informationen unter www.kultur-felsenkeller.de , telefonisch unter 02681 7118 und bei allen Ticket-Regional Vorverkaufsstellen. Foto: Jürgen Greis