KRETZHAUS – Verkehrsunfallflucht auf der Asbacher Straße in Kretzhaus

30. November 2021

Verkehrsunfallflucht auf der Asbacher Straße in Kretzhaus

Am frühen Montagmorgen, 29. November 2021, kam es auf der Asbacher Straße in Kretzhaus zu einem Verkehrsunfall. Ein Kleinwagen überfuhr eine Verkehrsinsel mit Warnbake. Die Bake wurde aus der Verankerung gerissen und ein Teil vom Kotflügel des Verursacherfahrzeuges riss ab. Der Fahrer entfernte sich nach der Kollision in Richtung Landesgrenze. Eine aufmerksame Zeugin meldete den Verkehrsunfall der Polizei. Der Unfallverursacher konnte schnell ermittelt werden und stellte sich noch am Vormittag auf einer Polizeidienststelle in Köln. Ein Strafverfahren gegen ihn wurde eingeleitet. Quelle: Polizei