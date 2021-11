UNKEL – Verkehrsunfallflucht vom Parkplatz des Vorteil-Center in Unkel

Veröffentlicht am 30. November 2021 von wwa

Verkehrsunfallflucht vom Parkplatz des Vorteil-Center in Unkel

Am Samstagmittag, 27. November 2021, wurde ein geparkter Volvo XC60 auf dem Parkplatz des Vorteil-Centers in Unkel beschädigt. Ein zunächst vager Hinweis eines Zeugen zu einem verursachenden Fahrzeug bestätigte sich nach polizeilicher Überprüfung nicht. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei