Verkehrsunfallflucht in der Burgstraße in Rheinbreitbach

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte im Laufe der zurückliegenden Woche einen geparkten Skoda Yeti in der Burgstraße in Rheinbreitbach. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei