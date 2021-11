VETTELSCHOSS – Körperverletzung und Sachbeschädigung im Dorfgemeinschaftshaus in Vettelschoß

Veröffentlicht am 29. November 2021 von wwa

Körperverletzung und Sachbeschädigung im Dorfgemeinschaftshaus in Vettelschoß

Am späten Freitagabend, 26. November 2021, kam es im Dorfgemeinschaftshaus am Willscheider Berg in Vettelschoß zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Heranwachsenden aus der Region Linz, Asbach und Waldbreitbach. Ausgangspunkt waren Streitigkeiten zwischen zwei Männern, die in Handgreiflichkeiten eskalierten. Aus Wut trat einer der Beteiligten eine Scheibe des Dorfgemeinschaftshauses ein. Die Polizei in Linz hat die Ermittlungen zum genauen Tatgeschehen aufgenommen. Quelle: Polizei