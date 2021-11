NEUWIED – Deichstadt krempelt die Ärmel hoch

Veröffentlicht am 30. November 2021 von wwa

Deichstadt krempelt die Ärmel hoch – Impfangebote für Neuwieder am 4. und 8. Dezember

Der Impffortschritt ist in Neuwied Chefsache, das haben Oberbürgermeister Jan Einig und Bürgermeister Peter Jung bereits betont und unter Beweis gestellt. „Die Impfangebote der vergangenen Wochen wurden von der Bevölkerung sehr gut angenommen“, berichtet der Stadtvorstand, und zeigt sich erfreut, dass in Zusammenarbeit mit ortsansässigen Arztpraxen, Krankenhäusern und dem Impfbus des Landes auch in den kommenden Tagen mehrere Impftermine realisiert werden. Es sind jeweils Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen möglich.

Am Samstag, 4. Dezember, kommt der Impfbus zu den Stadtwerken Neuwied in die Hafenstraße 90. Es werden die Impfstoffe von BioNTech und Johnson & Johnson bereitgehalten. BioNTech gibt es ebenfalls bei zwei Impfaktionen am 3. und 4. Dezember mit der Praxis Dr. Dockhorn im Café Auszeit in der Engerser Straße 34. Am Freitag, 3. Dezember, wird hier von 14 bis 18 Uhr geimpft und am Samstag, 4. Dezember, von 9 bis 13 Uhr. Wer das Präparat des Herstellers Moderna bevorzugt, kann dies am Mittwoch, 8. Dezember, zwischen 16 und 19 Uhr in der Gaststätte Bootshaus in der Rheinstraße 80 erhalten. Zu diesem Vakzin, das bei Personen über 30 Jahren zum Einsatz kommen kann, erklärt der Impfarzt Dr. med. Marcus Ackermann: „Als mRNA-Impfstoff der neusten Generation ist Moderna absolut gleichwertig zu dem Impfstoff Corminaty der Firma BioNTech. Auch die Kreuzimpfung mit anderen Impfstoffen ist sicher und wirkungsvoll.“

Der Andrang bei den bisherigen Impfangeboten war enorm, sodass es teilweise zu mehrstündigen Wartezeiten kam. Es wird daher darum gebeten, auch die Möglichkeiten der Impfung in Krankenhäusern, Impfzentren und bei den Hausärzten zu nutzen. Die aktuellen Impfangebote für Neuwieder Bürgerinnen und Bürger sind aufgelistet unter www.neuwied.de/impfen.html.