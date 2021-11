NEUWIED – Modernisierung der Ampeltechnik vor Abschluss

Veröffentlicht am 29. November 2021 von wwa

Modernisierung der Ampeltechnik vor Abschluss – Die letzten Anlagen an der Hermannstraße sind an der Reihe

Im Zuge der Umrüstungsarbeiten von insgesamt zwölf Lichtzeichenanlagen vorwiegend in der Neuwieder Innenstadt werden in Kürze noch zwei Ampelanlagen an der Hermannstraße komplett abgeschaltet. Dabei handelt es sich um die beiden Anlagen Hermannstraße/Luisenstraße und Im Weidchen/Andernacher Straße. Die Arbeiten beginnen am Dienstag, 30. November, und dauern voraussichtlich drei Wochen. Läuft alles nach Plan, ist die gesamte Umrüstungsphase aller Ampelanlagen noch vor Weihnachten abgeschlossen.

Um den Fußgängern die Überquerung der Hermannstraße zu erleichtern, wird in Höhe Rhein-Wied-Gymnasium/Heimathaus eine Fußgängerampel aufgestellt. Die bisherigen Umrüstungen der Signalanlagen verliefen problemlos. So wurde die große Ampelanlage an der Kreuzung Bahnhofstraße/Hermannstraße bereits nach zweieinhalb Wochen wieder in Betrieb genommen, die Anlagen Hermannstraße/Heddesdorfer Straße und Hermannstraße/Schlossstraße folgen aller Voraussicht nach bis Ende der 49. Kalenderwoche.

Bei der umfassenden Modernisierung geht es unter anderem um die verkehrstechnische und verkehrsplanerische Überarbeitung der Steuerung, den Austausch veralteter Steuergeräte sowie den Ersatz aller Signallampen durch hellere, energiesparende und wartungsarme LED-Technik. Daneben werden defekte und veraltete Teile wie Maste, Ausleger, Kabel und Schächte erneuert.