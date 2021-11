NEUWIED – Bettlerpärchen erhalte Platzverweis für das Stadtgebiet Neuwied

Veröffentlicht am 28. November 2021 von wwa

Bettlerpärchen erhalte Platzverweis für das Stadtgebiet Neuwied

Von Haustür zu Haustür unterwegs war ein Pärchen am Freitagvormittag, 26. November 2021, in den Ortsteilen Niederbieber, Torney und am Heddesdorfer Berg. Das Pärchen klingelte dabei an den Haustüren und erbat von den Bewohnern eine Geldspende, teilweise wurde wohl auch versucht ihnen Mistelzweige zu verkaufen. Durch Hinweise und eine gute Personenbeschreibung einer Zeugin wurden die beiden Personen in der Theodor-Heuß-Straße angetroffen und einer Personenkontrolle unterzogen werden. Die beiden Personen erhielten einen Platzverweis für das Stadtgebiet Neuwied, dem sie auch nachkamen. Quelle: Polizei