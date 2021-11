KOBLENZ – Verkehrskontrolle mit Schwerpunkt Beleuchtung und Bereifung auf der B 9

Veröffentlicht am 28. November 2021 von wwa

Verkehrskontrolle mit Schwerpunkt Beleuchtung und Bereifung auf der B 9

Am Sonntagnachmittag, 28. November 2021, führten 12 Polizeibeamte der Polizeiinspektionen Koblenz 1 und 2 in der Zeit zwischen 11.30 und 13.45 Uhr auf der B 9 in Höhe des Polizeipräsidiums (stadtauswärts) eine allgemeine Verkehrskontrolle durch, wobei angesichts der dunklen Jahreszeit der Schwerpunkt auf intakte Beleuchtungseinrichtungen und der ordnungsgemäßen Bereifung der Fahrzeuge gerichtet war.

Insgesamt wurden 29 Fahrzeuge und deren Fahrzeugführer einer genaueren Kontrolle unterzogen. Ein Fahrzeugführer war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis, so dass seine Fahrt vor Ort mit einer Strafanzeige endete. Der Pkw wurde als Tatmittel sichergestellt. Darüber hinaus wurden 20 Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Neun Fahrzeugführer wurden bei der unerlaubten Nutzung des Mobiltelefons während der Fahrt erwischt, vier Fahrzeugführer waren nicht angeschnallt und zwei Warnwesten fehlten. Lediglich fünf Fahrzeuge wiesen Mängel auf. Quelle: Polizei