RENGSDORF – Verkehrsunfallflucht vom ReWe Parkplatz in Rengsdorf

28. November 2021

Verkehrsunfallflucht vom ReWe Parkplatz in Rengsdorf

Am Donnerstagmittag, 25. November 2021, ereignete sich im Zeitraum zwischen 12:45 und 13:15 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf dem REWE Parkplatz in Rengsdorf. Der Unfallverursacher beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen geparkten Ford Fiesta im Bereich des linken Fahrzeughecks. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.