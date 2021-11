ALTENKIRCHEN – Brand im Eingangsbereich des Gesundheitsamts der Kreisverwaltung Altenkirchen

Veröffentlicht am 27. November 2021 von wwa

Brand im Eingangsbereich des Gesundheitsamts der Kreisverwaltung Altenkirchen

Am frühen Samstagmorgen, 27. November 2021, kurz nach 02:00 Uhr wurde von Zeugen ein Feuer im äußeren Eingangsbereich des Gesundheitsamts der Kreisverwaltung Altenkirchen gemeldet.

Die Feuerwehr Altenkirchen rückte aus und konnte das Feuer schnell löschen. Nach vorläufigen Schätzungen der Polizei Altenkirchen entstand ein Schaden im vierstelligen Euro Bereich.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen bereits in der Nacht auf. Die werden in alle Richtungen geführt, insbesondere im Hinblick auf eine mögliche Brandstiftung. Zeugen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0, oder einer anderen Polizeidienststelle zu melden. Quelle: Polizei – Foto: KV AK