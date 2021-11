WISSEN – Der Impfbus kommt im Dezember zweimal nach Wissen

Veröffentlicht am 29. November 2021 von wwa

Der Impfbus kommt im Dezember zweimal nach Wissen

Impfungen sind und bleiben der wichtigste Schlüssel zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Nach der Schließung des Landes-Impfzentrums in der Wissener Innenstadt Ende September kommt nun der Impfbus im Dezember wieder nach Wissen. Bereits seine Anwesenheit anlässlich des Mittelalter- und Martinsmarktes am 7. November hat den hohen Bedarf an Impfmöglichkeiten gezeigt.

Der Impfbus steht am Mittwoch, 8. Dezember und am Mittwoch, 22. Dezember jeweils von 9 bis 17 Uhr am Kulturwerk Wissen (Walzwerkstraße 22). Dann sind Erst-, Zweit- oder Booster-Impfungen ohne Terminvergabe und Reservierung möglich. Lediglich der Personalausweis ist mitzuführen. Am Kulturwerk und auf dem Parkplatz am Stellwerk (Walzwerkstraße) stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung.