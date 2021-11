LANDKREIS ALTENKIRCHEN – „vhs.wissen live“: Kreisvolkshochschule Altenkirchen macht weiterhin mit

Veröffentlicht am 28. November 2021 von wwa

Die Kreisvolkshochschule Altenkirchen bietet weiterhin Online-Vorträge der Reihe „vhs.wissen live“ an

Das Programm wird deutschlandweit von mehr als 130 Volkshochschulen durchgeführt. Es bietet die Möglichkeit, hochkarätige Vorträge von Experten aus Wissenschaft und Gesellschaft digital vom heimischen Rechner aus zu verfolgen und anschließend live mit ihnen zu diskutieren. Die Vorträge werden live gestreamt, eine Teilnahme ist somit von überall aus möglich, sofern eine stabile Internetverbindung vorhanden ist. Kooperationspartner sind die Volkshochschule Südost im Landkreis München und der Zweckverband Volkshochschule im Landkreis Erding. Die Teilnahme ist in diesem Semester für alle Vorträge kostenfrei.

Im Dezember stehen gleich sechs Vorträge auf dem Programm:

● Klimawandel und Klimapolitik, Donnerstag, 2. Dez., Referent: Prof. Dr. Ottmar Edenhofer

● Die resiliente Gesellschaft, Donnerstag, 9. Dez., Referent: Prof. Dr. Markus Brunnermeier

● Chinas große Umwälzung: Soziale Konflikte und Aufstieg im Weltsystem, Freitag, 10. Dez., Referent: Prof. Dr. Felix Wemheuer

● Der Ursprung der Kooperation beim Menschen, Mittwoch, 15. Dez., Referent: Prof. Dr. Felix Warneken

● Malerfürst und barocke Üppigkeit – Peter Paul Rubens im Spannungsfeld von Bedeutung und modernen Rezeptionsgewohnheiten, Donnerstag, 16. Dezember, Referentin: Dr. Mirjam Neumeister

● Schule in Zeiten von Corona – was kosten die Schulschließungen?, Montag, 20. Dez., Referentin: Dr. Katharina Werner

Die Vorträge finden jeweils von 19.30 bis 21 Uhr statt. Weitere Informationen zu den Vorträgen gibt es online unter www.vhs-wissen-live.de. Nach der Anmeldung bei der Kreisvolkshochschule Altenkirchen online unter vhs.kreis-ak.eu, telefonisch unter 02681-812213 oder per Mail an kvhs@kreis-ak.de erhalten die Interessenten vor dem Vortrag einen Link zugesendet, mit dem sie sich dann in den Vortrag und Chat zuschalten können.

Foto: Prof. Dr. Ottmar Edenhofer ist Referent bei „vhs.wissen live“ am 2. Dezember. Sein Thema: „Klimawandel und Klimapolitik“. (Foto: David Ausserhofer)