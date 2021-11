Freizeitplaner für den Landkreis Neuwied erscheint wieder online

Veröffentlicht am 27. November 2021 von wwa

LANDKREIS NEUWIED – Freizeitplaner erscheint wieder online – Angebote sollten bis zum 10. Dezember eingetragen werden

In diesem Jahr ist der beliebte, unter gemeinsamer Regie von Stadt- und Kreisjugendamt aufgelegte Freizeitplaner für Kinder und Jugendliche erstmals in einer Online-Version auf den Homepages von Stadt- und Kreisverwaltung erschienen – und zwar aufgrund der Corona-bedingten Planungsunsicherheit bei allen Anbietern von Kinder- und Jugendfreizeiten. Die Reaktionen auf den Online-Planer waren durchweg positiv. Frisch, zeitgemäß und übersichtlich, so das allgemeine Urteil – und zudem immer aktuell. Da sich die Form der digitalen Information bewährt hat, wird diese Erscheinungsweise auch für das kommende Jahr beibehalten.

Der Planer informiert über eine Vielzahl von Freizeitangeboten, Feriencamps, Musikveranstaltungen, Workshops im sportlichen und kreativen Bereich, Tagesausflüge, Stadtrandfreizeiten und offene Treffs. Die Online-Version bietet zusätzliche Optionen. So kann jeder Anbieter seine Ferienfreizeit für 2022 kurz beschreiben und mit einer Pressemitteilung zur gelaufenen Aktion des Vorjahres ergänzen. Zudem besteht im Jahresverlauf die Möglichkeit, jederzeit Angebote zur Publizierung auf der Webseite nachzumelden. Für ein schnelles und unkompliziertes Aufrufen der Seite erstellen die Jugendämter für die Nutzer des Freizeitplaners einen QR-Code.

Vorgestellt werden unter www.kreis-neuwied.de/freizeitplaner Veranstaltungen, die außerhalb der Ferien stattfinden und die keine Vereinsmitgliedschaft voraussetzen sowie Aktionen und Freizeiten in den Schulferien. Ein ausführliches Adressverzeichnis gibt zudem Auskunft über Jugendpflegen, Beratungsstellen, Vereine und Verbände in der Umgebung.

Bereits feststehende Angebote und der Adressteil sollten bis zum 10. Dezember übermittelt werden, da die Veröffentlichung des Planers für den 3. Januar 2022 vorgesehen ist. Angebote für die Weihnachtsferien 2021 können ab sofort noch nachgemeldet werden. Für jedes Angebot muss ein separates Formular ausgefüllt werden. Sollten im Laufe des Jahres Veranstaltung kurzfristig abgesagt werden müssen, so sollte der Anbieter das den Jugendämtern mitteilen, um die Aktualität des Online-Freizeitplaners zu gewährleisten.

Weitere Informationen erhalten Interessierte bei der Kreisjugendpflege, Telefon 02631 803 442, oder beim städtischen Kinder- und Jugendbüro, Tel. 02631 802 170.

Anbieter können ihre Maßnahmen, deren Beschreibung sowie den Adressteil wie bereits 2020 direkt digital in eine Maske eingeben können. Über folgende Links gelangt man zu den entsprechenden Formularen: Maßnahmen 2022: www.kreis-neuwied.de/formular; Adressteil 2022: www.kreis-neuwied.de/adressteil