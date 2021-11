Veröffentlicht am 26. November 2021 von wwa

PRACHT – Doch kein Prachter Weihnachtsmarkt am Wochenende

In Pracht wird es doch keinen „Weihnachtsmarkt“ am Samstag, 27. November 2021, geben. Vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Lage und den damit verbundenen Absagen der Standbetreiber aber auch das Ausbleiben der Gäste hat sich das Organisationsteam gestern Abend entschieden den Weihnachtsmarkt abzusagen. In den vergangenen Wochen hat das Organisationsteam mit Britta Kleine, Donata Stefes, Burghard Rosner und Udo Seidler noch versucht einen Weihnachtsmarkt auf die Beine zu stellen.

Gegenüber den vergangenen Jahren (15 Stände) hatten sich nur sieben Standbetreiber angemeldet. Hinzu kam, dass zu Beginn der Woche noch fünf Standbetreiber ihre Bedenken angemeldet haben. Gerne hätte man den Bürgern ein Weihnachtsfest auf dem Festplatz in Pracht organisiert, aber der Aufwand und die Kosten rechtfertigen dies nicht. „Wir sind auch an einem Punkt angelangt, an dem wir die Standbetreiber und die Gäste schützen müssen“ so das Org Team. Man werde nun an die Vorbereitung für den Weihnachtsmarkt 2022 ran treten. Das Kinderkarussell sowie der Besuch des Nikolauses ist schon reserviert und für den Samstag, 26. November 2022, im Terminkalender eingetragen. „Wir lassen uns nicht unterkriegen“. (udse) Fotos: OG Pracht